Jessica Paszka (30) ist von den positiven Reaktionen auf ihr Familienglück überwältigt! Die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (32) hatten es erst am vergangenen Sonntag öffentlich gemacht, dass sie tatsächlich ihr erstes Kind erwarten. Lange Zeit schien Jessi das Geheimnis für sich zu behalten, umso größer ist jetzt die Freude, dass die Nachricht von ihren Fans so wohlwollend aufgenommen wird: Mit einem neuen Pärchen-Foto bedanken sich die werdenden Eltern für zahlreiche Glückwünsche ihrer Community.

"Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen für die zahlreichen Glückwünsche. Nächstes Jahr sind wir dann bei unserem Abenteuer zu dritt. Ich bin einfach nur überglücklich und dankbar", schrieb die 30-Jährige zu einem Foto auf Instagram, das vor einiger Zeit auf Ibiza entstanden ist. Darauf hält der Unternehmer seine Liebste im Arm, ein kleines Babybäuchlein ist auf der Aufnahme schon gut zu erkennen. Und auch Johannes hinterließ einen Gruß unter dem Post an die Fans: "Danke für eure lieben Nachrichten!"

Obwohl Jessi eigentlich lange geheimgehalten hat, dass sie schwanger ist, haben die Fans den Braten schon sehr früh gerochen, wie sie sich in ihrer Instagram-Story am Montag erinnerte: "Das hat mich sprachlos gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass es endlich raus ist und ihr euch mit mir freuen könnt!" Glaubt ihr, dass Jessica ab jetzt alle Einzelheiten über das Baby mit ihren Followern teilen wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka im Dezember 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

