Warum hat Jessica Paszka (30) sich mit der Verkündung ihrer Babynews so viel Zeit gelassen? Diese Frage haben sich bestimmt schon viele Fans gestellt! Am Sonntag machte die Ex-Bachelorette öffentlich, dass sie gemeinsam mit Johannes Haller (32) ein Baby erwartet – offenbar ist die Schwangerschaft auch schon ziemlich fortgeschritten! Zuvor hatten sich bereits superhartnäckige Nachwuchsgerüchte um die Beauty gerankt. Dennoch blieb die werdende Mama lange eisern. Aber wieso eigentlich? Jetzt erklärt Jessi, warum sie mit der Schwangerschaftsverkündung gewartet hat.

In ihrer Instagram-Story bezog die 30-Jährige nun Stellung: "Ich weiß, ich hab' das ein bisschen hinausgezögert – ein bisschen sehr lange hinausgezögert. Aber es gibt so viele Gründe, warum ich das gemacht habe. Ich hatte so viele Ängste, mit so vielen Sachen zu kämpfen, weil ich mein Baby einfach beschützen möchte", betonte Jessi. Dann erklärte sie konkreter: "Ich hatte einfach so eine Angst vor der Öffentlichkeit, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dass ich in der Öffentlichkeit stehe, ist eine Sache, aber mit meinem Baby – das ist wieder eine ganz andere Sache."

Weiter erklärte Jessi: "Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, es jetzt doch öffentlich zu machen. [...] Ich freue mich, dass es endlich raus ist, dass ihr euch mit mir freuen könnt." Was sagt ihr zu ihrem Statement – könnt ihr ihre Ängste nachvollziehen? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

Anzeige

Könnt ihr Jessis Ängste um ihr Baby nachvollziehen? Ja, na klar! Nicht ganz... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de