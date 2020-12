Endlich haben Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) ihr süßes Geheimnis gelüftet! Schon seit Wochen halten sich die Spekulationen über das Liebespaar: Immer wieder wurde die ehemalige Bachelorette nämlich mit einem mutmaßlichen Babybauch gesichtet – ob sie wirklich schwanger ist? Jetzt ist die Katze aber endlich aus dem Sack: Jessica hat tatsächlich bekannt gemacht, dass sie ein Baby erwartet!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty am Sonntagabend ein rührendes Video: In dem Clip sieht man, wie Jessi und Johannes zunächst ihren Tannenbaum schmücken – anschließend präsentiert die Essenerin dann ihre runde Babykugel in einem engen roten Kleid! Zu den ersten Aufnahmen schrieb die werdende Mama glücklich: "Dankbar!"

Und auch der baldige Papa veröffentlichte bereits ein erstes Foto seiner Traumfrau: Auf dem Bild hält der Reality-TV-Star stolz seinen Bauch in den Händen. Johannes versah den Schnappschuss nur überglücklich mit: "Ich liebe EUCH!"

Johannes Haller und Jessi Paszka

Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Jessica Paszka, Influencerin

