Die Das Supertalent-Entscheidungsshow irritiert die Fans! Am Samstag findet das große Finale der Casting-Sendung statt. Doch wer wird dort überhaupt antreten? Vier Kandidaten wurden bereits in den Auswahl-Shows mit dem sogenannten Goldenen Buzzer in die Endrunde des Talentwettbewerbs gewählt: Die Akrobaten Messoudi Brothers, das Komiker-Duo Elastic & Francesca, der Handfurzer Guy First und die Sängerin Vanessa Calcagno. In der Entscheidungsshow sollten nun sieben weitere Finalisten bestimmt werden. Doch das Prinzip sorgt bei vielen Zuschauern für Verwirrung!

Im Laufe der Sendung werden zunächst die Rückblicke der einzelnen Kandidaten eingeblendet. Zwischendrin werden dann Punkte von den Juroren Evelyn Burdecki (32), Dieter Bohlen (66), Bruce Darnell (63) und Chris Tall (29) vergeben – allerdings ziemlich unübersichtlich, finden die Fans. Bis zum Ende der Show ist kaum klar, wie viele Kandidaten tatsächlich ins Finale einziehen sollen und wer wie viele Punkte hat. Zudem werden auch die Auftritte bereits ausgeschiedener Kandidaten gezeigt. "Was soll das alles? Die machen jetzt noch mal eine Show mit alten Leuten? Die haben doch echt keine Kandidaten mehr #Supertalent ist rum, der Drops ist gelutscht", beschwert sich ein Zuschauer via Twitter. Ein anderer fragt sich zudem, wie lang das Finale werden soll, wenn dort alle elf Kandidaten noch einmal auftreten sollen. "Also diese Folge heute ist ja extra anstrengend. Alter", fasst ein anderer Nutzer zusammen.

Darüber hinaus stößt die aktuelle Staffel von "Das Supertalent" bei dem TV-Publikum ohnehin schon auf wenig Zuspruch. "Zumindest war diese Staffel die mit Abstand schlechteste aller Zeiten. Eigentlich kann es nächstes Jahr nur noch besser werden!", schreibt ein Zuschauer.

TVNOW / Stefan Gregorowius Vanessa Calcagno beim Supertalent 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Messoudi Brothers, "Das Supertalent"-Kandidaten

TVNOW / Stefan Gregorowius Guy First bei "Das Supertalent" 2020

