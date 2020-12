Ganz schön heiß, Danni Büchner (42)! Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) hat einen neuen Partner an ihrer Seite: Die fünffache Mutter ist seit einigen Wochen offiziell mit Ennesto Montè (45) zusammen. Seit die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, zeigen sie sich immer wieder total verliebt im Netz. Die ganze Welt soll sehen, wie happy das Paar ist. Jetzt ließ Danni ihrem Liebsten besondere Grüße zukommen – und zwar in Unterwäsche.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Dschungelcamperin ein Video, das mit dem Lied "Don't Cha" von den Pussycat Dolls unterlegt ist. In dem Clip zeigt sich Danni ziemlich sexy: Man sieht nur einen Teil ihres Gesichts, während sie ihre Brüste in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Spitzen-Body in Szene setzt. Offenbar kommt Danni gerade aus der Dusche. Die 42-Jährige posiert vor einem Spiegel, der halb beschlagen ist. "Denk' an dich. Gute Nacht", schrieb sie zu der Aufnahme.

Eine Reaktion von ihrem Liebsten ließ nicht lange auf sich warten. Ennesto postete das Video seiner Freundin in seine eigene Story. Dazu schrieb der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat: "Ich denke, ich habe Spuren hinterlassen." Den Kommentar unterstrich er mit einigen Emojis, die die Zunge rausstrecken.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

