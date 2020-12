Kein romantisches Dinner über den Dächern von Santorin, kein Baden in tropischen Wasserfällen oder Helikopter-Flüge in den Sonnenuntergang hinein – der Bachelor sucht kommendes Jahr nicht im Ausland nach der großen Liebe! Wegen der aktuellen Gesundheitskrise muss auch das beliebte TV-Format in der nächsten Staffel auf weite Reisen verzichten. Statt wie sonst in Griechenland, den USA oder der Karibik wird der Rosenkavalier in Deutschland seine Anwärterinnen empfangen. Doch nimmt das der Show ihren Zauber? Bachelor Niko Griesert klärt auf, was er vom Inlandsdreh hält!

Wie der Wahlosnabrücker im Interview mit RTL erklärte, stört ihn das Reiseverbot keineswegs: "Ich glaube, in Deutschland kann man genauso gut flirten, genau so gut daten!" Der Unternehmer sei sich sicher, dass das Kennenlernen der Frauen so nicht Gefahr laufe, ein reiner Urlaubsflirt zu werden: "Man lernt sich dann hier kennen und man wird wahrscheinlich danach auch hier leben!"

Lange warten müssen die Fans auf das Liebes-Abenteuer des Hotties zudem nicht mehr: Schon ab dem 13. Januar 2021 verteilt Niko seine Rosen im TV. Die Kämpferinnen um sein Herz sind bisher aber noch nicht bekannt.

