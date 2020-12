Für Scott Mitchell (57) fühlt sich der Tod seiner Ehefrau Barbara Windsor (✝83) offenbar immer noch nicht real an. Vergangenen Freitag wurde bekannt, dass der Serienstar in einem Londoner Pflegeheim verstorben ist. Die "EastEnders"-Darstellerin erlag den Folgen ihrer langjährigen Alzheimer-Erkrankung. In den letzten Tagen soll der Lebensgefährte der Schauspielerin nicht von ihrer Seite gewichen sein. Er scheint nicht fassen zu können, dass er den Rest seines Lebens ohne seine bessere Hälfte bestreiten muss: Jetzt sprach Scott öffentlich über seine Trauer.

Der 57-Jährige war zu Gast in der Show Good Morning Britain's 1 Million Minutes Awards, um Barbaras Betreuer, den Palliativpfleger Nassrat Bi, für seine Arbeit mit sterbenden Menschen auszuzeichnen. "Ich kann nicht glauben, dass sie vor einer Woche noch hier war und jetzt nicht mehr", offenbarte er in seiner Rede. Als er erstmals für den Auftritt angefragt worden sei, habe er gedacht, dass er es nicht könne, weil er emotional zu stark betroffen sei. "Das ist der Kreislauf des Lebens. Um ehrlich zu sein, glaube ich trotzdem nicht, dass ich es irgendwann fassen kann", sprach er sichtlich berührt weiter.

Barbara bekam ihre Diagnose im Jahr 2014, ging aber erst vier Jahre später damit an die Öffentlichkeit. Scott war es ein Anliegen, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und den unschätzbaren Wert der Pflegekräfte zu betonen. Besonderer Dank galt dabei Nassrat – seine Arbeit sei eine große Erleichterung und Unterstützung für die Familie der Britin gewesen.

Getty Images Barbara Windsor und ihr Ehemann Scott Mitchell

Getty Images Barbara Windsor und ihr Ehemann Scott Mitchell

Getty Images Barbara Windsor und ihr Ehemann Scott Mitchell im Jahr 2019

