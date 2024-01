Wieder verliebt: Scott Mitchell schwärmt von seiner Tanya

Er ist wieder glücklich! Im Jahr 2020 hatte Scott Mitchell einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Seine Ehefrau Barbara Windsor (✝83) war an den Folgen ihrer langjährigen Alzheimer-Erkrankung verstorben. Knapp zweieinhalb Jahre später gab der Schauspieler bekannt, eine neue Partnerin zu haben. Seither ist er mit seiner Schauspielkollegin Tanya Franks glücklich. In einem Interview findet Scott nun liebevolle Worte für seine Tanya.

Zu Gast in dem Podcast "How To Be 60 with Kaye Adams" spricht der Brite über seine neue Beziehung. "Ich bin sehr glücklich, sie ist eine wunderbare Frau, die Barbara [früher] kannte und sehr verständnisvoll ist", schwärmt er. Für ihn sei Tanya eine "unglaubliche Frau". Vor allem sei er seiner Partnerin dankbar, dass sie so verständnisvoll mit der Thematik rund um den Verlust seiner Barbara umgeht.

Nach Barbaras Tod hatte Scott öffentlich über seinen Schmerz gesprochen. "Ich kann nicht glauben, dass sie vor einer Woche noch hier war und jetzt nicht mehr", hatte er in seiner Rede bei den Good Morning Britain's 1 Million Minutes Awards offenbart.

Getty Images Barbara Windsor und Scott Mitchell

Getty Images Tanya Franks, Schauspielerin

Getty Images Scott Mitchell, Witwer von Barbara Windsor

