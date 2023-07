Nach Tod seiner Barbara: Scott Mitchell ist wieder verliebt!

Er kann endlich nach vorne schauen! Der britische Schauspieler Scott Mitchell hat schwere Zeiten hinter sich. Vor drei Jahren verlor er seine geliebte Frau Barbara Windsor (✝83), die an Alzheimer erkrankt war. In seiner Trauer hielt der Witwer es lange Zeit für unmöglich, sich emotional auf eine neue Partnerin einzulassen. Nun scheint er aber endlich bereit zu sein und wieder nach vorne zu schauen: Scott ist frisch verliebt!

Wie der Brite im Gespräch mit The Sun verrät, habe er in der Schauspielerin Tanya Franks sein neues Liebesglück gefunden. Scott erzählt: "Das Leben fühlt sich im Moment wirklich gut an und wir genießen eine besondere Zeit zusammen." Eine Quelle ergänzt, dass auch das Umfeld des Witwers glücklich über die Entwicklung sei: "Seine und Barbaras Freunde freuen sich, dass er jemanden gefunden hat, mit dem er sein Leben teilen kann. Es ist noch ziemlich früh, aber Scott blickt jetzt schon vorsichtig in die Zukunft."

Nach Barbaras Tod im Jahr 2020 hatte der trauernde Ehemann öffentlich über seinen Schmerz gesprochen: "Ich kann nicht glauben, dass sie vor einer Woche noch hier war und jetzt nicht mehr." Auch wenn ihm bewusst war, dass der Tod zum Leben dazugehöre, so sagte er damals: "Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich es irgendwann fassen kann."

Getty Images Scott Mitchell, Witwer von Barbara Windsor

Getty Images Scott Mitchell und Barbara Windsor im Jahr 2019

Getty Images Scott Mitchell und Barbara Windsor im Jahr 2017

