Barbara Windsor (✝83) findet bald ihre letzte Ruhe. Im Dezember machten traurige Nachrichten die Runde. Die britische Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie "EastEnders" berühmt wurde, starb in einem Londoner Pflegeheim. Bei ihr war sieben Jahre zuvor die Nervenkrankheit Alzheimer diagnostiziert worden. Rund einen Monat nach ihrem Tod wird die Britin nun in wenigen Tagen beerdigt.

Wie The Sun berichtet, wird die Trauerfeier am kommenden Freitagnachmittag in London stattfinden. Aufgrund der aktuellen Maßnahmen wegen der weltweiten Pandemie kann die Zeremonie nur in einem kleinen Rahmen mit 30 Trauergästen stattfinden. Drei Wegbegleiter werden an diesem Tag eine Grabrede halten: Die Schauspieler Anna Karen und Christopher Biggins sowie Barbaras einstiger Serienkollege Ross Kemp.

"Anna Karen wird über ihre Jugend sprechen, ich sage etwas zu den Jahren danach und Ross von 'EastEnders' wird über diesen Teil ihres Lebens sprechen", gab Christopher vorab in dem Interview ein paar Einblicke. "Es wird sehr, sehr traurig sein. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, um es aufzunehmen, damit die Leute es sich online anschauen können", erklärte der 72-Jährige.

Barbara Windsor, Schauspielerin

Barbara Windsor, Schauspielerin

Schauspieler Christopher Biggins

