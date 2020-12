Traurige Nachrichten für die Fans von Barbara Windsor (✝83). Die britische Schauspielerin stand ihr Leben lang vor der Kamera. Besondere Berühmtheit erlangte sie durch ihre Rolle der Blondine Peggy in der BBC-Serie "EastEnders". Doch auch in deutschen Produktionen wirkte sie mit: So war sie Teil der Filmreihe "Ist ja irre", die zwischen 1964 und 1974 über die Bildschirme flimmerte. Jetzt heißt es jedoch Abschied nehmen. Barbara verstarb im Alter von 83 Jahren in einem Londoner Pflegeheim.

Das bestätigte ihr Ehemann Scott Mitchell gegenüber The Sun. 2014 war bei Barbara eine Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert worden, mit der sie vier Jahre später an die Öffentlichkeit ging. Schließlich habe die Krankheit gewonnen, erzählte ihr Lebensgefährte, der ihr in ihrer letzten Woche zur Seite stand. Ihre letzten Tage seien "typisch für ihr Leben" und "voller Humor, Drama und Kampfgeist" gewesen. Die Britin verstarb friedlich am Donnerstagabend.

Mit bewegenden Worten sagten Familie und Kollegen dem Serienstar Lebewohl. "Ich habe meine Frau, meine beste Freundin und Seelenverwandte verloren", verabschiedete sich ihr Mann. Ihre Freunde und Fans würden sich mit einem Lächeln an die Zeit und an den Spaß, den sie während ihrer Karriere in die Wohnzimmer transportierte, zurückerinnern. Danniella Westbrook (47), die Peggys Tochter Sam spielte, schrieb auf Twitter: „Heute haben wir eine Legende verloren, einen nationalen Schatz und eine Frau, zu der ich den größten Teil meines Lebens aufgeschaut habe."

Getty Images Barbara Windsor, Schauspielerin

