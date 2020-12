Vanessa Morgan (28) erwartet schon in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Die Riverdale-Darstellerin hatte im Juli dieses Jahres ihre Schwangerschaft verkündet. Trotzdem stand sie weiterhin für die beliebte Netflix-Serie vor der Kamera. Ihren wachsenden Babybauch konnte die Schauspielerin zuletzt allerdings bestimmt nicht mehr verstecken. Aber das musste sie auch nicht. Vanessa verriet nun: Das Drehbuch für die fünfte Staffel wurde dementsprechend angepasst.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Toni-Darstellerin jetzt ein Foto mit XXL-Kugel und verabschiedete sich offiziell in den Mutterschaftsurlaub. "Ich bin dem Showrunner und den Produzenten so dankbar, dass sie mir so entgegengekommen sind und meine Schwangerschaft in die Show geschrieben haben", erklärte sie weiter. Was genau das für die Story ihrer Figur bedeutet, bleibt natürlich ein Geheimnis. Da die in der Serie lesbisch ist, wäre eine Schwangerschaft definitiv eine Überraschung.

Schon im Oktober deutete die 28-Jährige an, dass die Arbeit mit Babybauch ganz schön kräftezehrend ist. "Alles, was ich weiß, ist: Einen kleinen Menschen in mir zu tragen, macht mich zehn Mal schneller müde", gab sie offen zu. Doch in den kommenden Wochen kann sie nun noch einmal Energie für die bevorstehende Geburt tanken.

Anzeige

Netflix Mediencenter Vanessa Morgan als Toni in "Riverdale" Staffel 2

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan bei der "Chilling Adventures of Sabrina"-Premiere in L.A. im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Vanessa Morgan, Schauspielerin

Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Staffel "Riverdale"? Ja, total! Es geht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de