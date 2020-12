Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) sprechen Klartext. Die beiden Reality-TV-Stars überstanden das Format Temptation Island V.I.P. mit Bravour und sind auch nach dem Fremdflirt-Format noch in einer Beziehung. Jedoch schaffte das nicht jedes Paar: Calvin Kleinen und seine damalige Freundin Roxy gaben beide der Versuchung nach – und gehen deshalb nun getrennte Wege. Julian und Stephi finden diese Entscheidung durchaus gerechtfertigt, wie sie Promiflash jetzt verraten.

"Als Einzelpersonen wirklich richtig liebe Menschen, aber als Paar: Nee. Das hat einfach nicht gepasst und das muss man akzeptieren", erklärt Julian im Interview mit Promiflash. Die einmonatige Beziehung sei ohnehin noch viel zu jung für eine derartige Sendung gewesen: "Ich glaube, diese Beziehung war noch nicht gefestigt genug", überlegt der Influencer. Hätten die beiden noch ein paar Jahre gewartet, hätte er sich aber auch vorstellen können, dass das Duo wieder als Paar rausgegangen wäre.

Seine Verlobte Stephi hingegen sieht das ein wenig anders: "Ich weiß nicht, ob der Calvin jemals in der Lage sein wird, treu zu bleiben, wenn er so sehr in Versuchung gebracht wird", stellt die schöne Blondine klar.

Anzeige

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz 2019

Anzeige

David Portnicki Calvin Kleinen und Roxy

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de