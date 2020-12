Bei Temptation Island V.I.P. geht es in der vorletzten Folge noch einmal heiß her. Seit mehreren Wochen stellen Calvin Kleinen und Roxy ihre Beziehung in der Fremdgeh-Show auf die Probe. Die beiden scheinen sich aber nicht wirklich zu vermissen: Der Muskelmann kommt der Single-Dame Sanja Alena immer näher – und seine Partnerin kann dem Verführer Jay wiederum kaum widerstehen. Jetzt laufen für die Paare die letzten Temptation-Dates an – und dabei geht es ziemlich feuchtfröhlich zu!

Nachdem Roxy mit Jay einen actionreichen Tag auf einer Autorennstrecke verbringen durfte, steht für die beiden ein romantisches Dinner auf der Agenda. Bei dem Abendessen sprühen zwischen der Beauty und ihrem Gegenüber bereits die Funken. Ein spontaner Sprung in den Pool soll die aufgeheizte Stimmung abkühlen – aber Fehlanzeige: Im Wasser kommt es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Doch auch Calvin lässt bei seinem Date mit Sanja nichts anbrennen. Obwohl in der Nacht augenscheinlich nichts zwischen den beiden lief, sieht es morgens schon ganz anders aus: Calvin und die Blondine knutschen wild im Bett.

Das Paar wird daraufhin beim letzten Lagerfeuer mit den Bildern konfrontiert, dabei lässt vor allem Roxy kein gutes Haar an Calvin: "Mehr als Ekel fällt mir nicht ein", lauten ihre ablehnenden Worte. Ihr Freund habe die Grenzen mit seinem Verhalten überschritten – und auch seine Entschuldigung nimmt sie nicht mehr an. Calvin sieht das anders: "Ich habe Roxy noch krasser gesehen", erklärt er. Er habe gewusst, dass sie der Versuchung nicht standhalten werde. Dennoch hätten beide die "gleiche Scheiße gebaut". Für Roxy scheint die Beziehung aber endgültig beendet.

RTL Roxy und Jay, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

RTL Calvin Kleinen und Sanja Alena

TVNOW Roxy und Calvin im großen "Temptation Island V.I.P."-Finale

