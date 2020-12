Oliver Pocher (42) wehrt sich gegen Michael Wendlers (48) Anschuldigungen! Der Schlagerstar hat vor einigen Tagen in einem umstrittenen Interview unter anderem mit dem Comedian abgerechnet. Er behauptete, mit Oli telefoniert zu haben. Dabei soll der TV-Star versucht haben, ihm im Auftrag von RTL Informationen zu entlocken. Außerdem sollen die beiden Männer sich über die aktuelle Gesundheitskrise unterhalten haben. Oli will davon allerdings nichts wissen. Er stellte jetzt klar, dass diese Unterhaltung so nie stattgefunden habe!

In seinem Podcast "Die Pochers hier!" erklärte der 42-Jährige zwar, dass er tatsächlich mit dem Sänger telefoniert habe, doch es sei dabei in Wirklichkeit um ganz andere Themen gegangen. "Er erzählt Sachen. Wir haben uns nie über Impfen und Corona unterhalten", erzählte er. Auch Olis Frau Amira kann die Vorwürfe des Wendlers nicht nachvollziehen: "Dass er da so knallhart lügt in dem Interview, finde ich schon echt dreist. Ich war sogar dabei, als ihr telefoniert habt. Du hast doch nie über Impfungen geredet." Auch alle Anschuldigungen, er sei von RTL gesteuert, weist der Komiker ganz klar von sich.

Worüber Oli und der Wendler tatsächlich am Telefon gesprochen haben, verrät der baldige Fünffach-Vater nicht. Zwischen den beiden Dauererzfeinden scheint die Stimmung allerdings auf dem Tiefpunkt zu sein. Der "Sie liebt den DJ"-Interpret bezeichnete Oli in einem Interview sogar als "einfach bösartig".

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de