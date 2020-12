Gibt es für die Fans von Blue einen Grund zur Freude? Die Boygroup gehört zu den erfolgreichen musikalischen Exporten aus Großbritannien. Duncan James (42), Antony Costa (39), Simon Webbe (42) und Lee Ryan (37) schmetterten auf der Bühne Hits wie "Breathe Easy" oder "Sorry Seems to Be the Hardest Word" – und sangen sich damit in die Herzen ihrer Fans. In den vergangenen Jahren war es allerdings recht still um das Quartett geworden. Könnte es mit der Ruhe bald vorbei sein?

2001 hatten sich die vier Sänger zu einer Band zusammengefunden – und zu ihrem 20-jährigen Bestehen im kommenden Jahr könnte es tatsächlich eine Reunion geben. Die aktuelle Krisenlage erschwere jedoch die Zusammenarbeit, wie Duncan jetzt The Sun verriet: "Wir wollen etwas zu unserem 20. Jubiläum machen, aber durch den Lockdown ist es gerade schwer, zusammenzukommen." Wie sicher die Pläne der vier Freunde sind, ließ der 42-Jährige offen.

Ein Insider aus der Musikbranche plauderte ebenfalls über die mögliche Blue-Rückkehr und offenbarte: Die Musiker wüssten noch nicht, ob sie an neuen Songs arbeiten oder lieber auf ihre alten Lieder zurückgreifen wollen. "Mit so vielen Hits im Gepäck spürt die Band nicht den Druck, da jetzt eine Entscheidung zu fällen", schilderte die Quelle.

Getty Images Die britische Boyband Blue

Getty Images Blue in London

Getty Images Blue 2011 in Düsseldorf

