In 2000 gegründet: So fand die Band Blue damals zusammen!

Blue ist alles andere als eine Castingband! Im Mai 2001 veröffentlichten Simon Webbe (44), Duncan James (44), Antony Costa (41) und Lee Ryan (39) ihren ersten gemeinsamen Song als Band Blue. Mit ihrem Hit "All Rise" schafften es die vier Briten direkt in die Charts – und auch ihre nachfolgenden Songs waren in den Top Ten vertreten. Doch wie haben die vier Musiker eigentlich zueinandergefunden? Das verriet Simon nun im Interview mit Promiflash.

"Wir kannten uns teilweise schon Jahre zuvor, waren da bereits Freunde und so kam die Band zustande", plauderte der 44-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. "Ich glaube, ich war der einzige, der Antony nicht kannte. Aber ich kannte bereits Lee und Duncan. Die drei anderen kannten sich also schon vorher. Es hat sich einfach richtig angefühlt", erzählte der Sänger weiter. Nachdem Simon Antony kennengelernt hatte, sei die Band entstanden.

"Als ich Antony kennengelernt habe, haben wir uns die Hand geschüttelt und ich habe ihm dabei in die Augen geschaut. Er meinte 'Guter Handschlag. Du bist die einzige Person, die mir die Hand geschüttelt und mir dabei in die Augen geschaut hat. Das mag ich. Du bist in der Band'. Und von da an waren wir miteinander verbunden", erinnerte sich der Musiker. Für ihn stehe fest, dass ihre Gründungsgeschichte sie von anderen Bands unterscheide.

Getty Images Blue bei einem Auftritt, Oktober 2004

Getty Images Blue im November 2022

Getty Images Die Band Blue

