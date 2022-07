Bereut Blue-Sänger Simon Webbe die lange Pause seiner Band?

Simon Webbe (44) erklärt die lange Pause von Blue. 2001 hatte der Sänger mit seiner neu gegründeten Band und deren Song "All Rise" direkt den Start für eine erfolgreiche Musikkarriere geschaffen. Doch nach ein paar Jahren hat sich die Boyband, zu der auch Duncan James (44), Antony Costa (41) und Lee Ryan (39) zählen, entschieden, eine Pause einzulegen. Von 2005 bis 2009 haben sie an ihren Solo-Karrieren gearbeitet. Gegenüber Promiflash verriet Simon nun: Eigentlich wollten Blue schon viel eher wieder zusammen Musik machen.

"Es war an der Zeit, eine Pause zu machen", erklärte der Musiker und ergänzte: "Blue hat sich aber nie getrennt." Es sei nie so gewesen, dass sie nicht mehr miteinander arbeiten wollten, sie haben lediglich eine Pause eingelegt, betonte Simon. "Die Pause sollte eigentlich sechs Monate gehen", erzählte der Brite und führte aus, dass die Solo-Projekte der Mitglieder der einzige Grund für den Stillstand der Band waren. "Aber wir haben immer noch täglich miteinander gesprochen, so wie wir es jetzt tun", plauderte der 43-Jährige im Promiflash-Interview weiter aus.

Zudem erinnerte er sich an eine verrückte Situation, die ihm 2003 passiert ist, als er gerade mit Blue in Japan gewesen war. "Da waren Fans, die die Zimmerschlüssel genommen haben und in meinem Zimmer waren, bevor ich überhaupt eingecheckt habe", verriet Simon lachend. Heute gebe es solche Zwischenfälle aber nicht mehr.

Anzeige

Getty Images Blue im Jahr 2009 in London

Anzeige

Getty Images Blue, Boyband

Anzeige

Instagram / simonwebbe1 Simon Webbe, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de