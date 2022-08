Nach Alk-Ausraster: Blue-Star Lee Ryan nimmt sich Auszeit

Lee Ryan (39) bittet öffentlich um Vergebung! Als Sänger der Band Blue gelang dem gebürtigen Briten Anfang 2000 der weltweite Durchbruch. Seitdem wird der Musiker immer wieder auf offener Straße erkannt – doch das wurde ihm zuletzt zum Verhängnis. Weil ihm eine Flugbegleiterin an Bord keinen Alkohol ausschenken wollte, beobachtete ein Augenzeuge, wie er wild um sich pöbelte und das Personal beschimpfte. Nach seinem Ausraster meldete sich Lee nun erstmals selbst zu Wort!

In einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account seiner Band äußerte sich Lee am Freitag zu dem Vorfall. Dabei entschuldigte er sich öffentlich bei dem Flugpersonal, den anderen Fluggästen, seinen Bandkollegen, seiner Familie und seinen Fans und stellte klar, dass er seinen Alkohol-Ausraster zutiefst bedauere. "Es ist an der Zeit, dass ich die Ursache dieser Probleme selbst in die Hand nehme. Aus diesem Grund werde ich vorerst einen Schritt zurücktreten, um professionelle Hilfe zu suchen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen", verkündete Lee weiter und fügte hinzu, dass er hart an sich arbeiten wolle. Ob damit die kommende Tournee der Band in Gefahr sein könnte?

In den vergangenen Jahren hatte der 39-Jährige immer wieder mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt und bereits mehrere Entzüge gemacht. Seit seinem öffentlichen Wutausbruch habe Lee jedoch viel über sein Handeln nachgedacht und wolle sich deshalb nun voll und ganz auf seine mentale Gesundheit konzentrieren, erklärte er weiter in dem Beitrag.

Lee Ryan

Blue im Jahr 2009 in London

Lee Ryan im Januar 2014

