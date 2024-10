In Video: Simon Webbe schoss während Blue-Konzert gegen Fan

Simon Webbe (46) platzte während eines Konzerts im August der Kragen: Während er mit seiner Gruppe Blue auf dem Foodies Festival performt hatte, hielt er kurzzeitig inne und pöbelte gewaltig einen der Zuschauer an. Dieser legte offenbar unhöfliches Verhalten an den Tag. Das Ganze wurde in einem Video festgehalten, das nun der Daily Mail vorliegt. In diesem ist zu sehen, wie der meckernde Simon von seinem Bandmitglied Lee Ryan (41) zurückgehalten wird und zu der anderen Seite der Bühne geschickt wird. Daraufhin widmete sich der Musiker wieder seinem Auftritt. Wie das Boulevardblatt berichtet, habe sich Simon später bei seinen Fans für seine hitzige Reaktion entschuldigt. Der Besucher habe ihm gegenüber unhöfliche Gesten gemacht, die Simon letztendlich provoziert hatten.

Wenige Monate vor dem ärgerlichen Vorfall während seines Konzerts hatte der Brite noch einen großen Grund zur Freude: Er und seine Frau Ayshen Webbe wurden zum zweiten Mal Eltern. Das bestätigte der Familienvater gegenüber dem OK! Magazine und verriet auch süße Details zum Namen seiner Tochter. "Der Name Riya bedeutet eigentlich 'Traum' auf Türkisch und genau das ist sie auch: Ein wahr gewordener Traum. Sie ist der Beweis für alle da draußen, niemals aufzugeben."

Dass Simon und Ayshen zwei gemeinsame Kinder haben, ist für die Eheleute alles andere als selbstverständlich. Sie versuchten mehrfach, mithilfe von künstlicher Befruchtung eine Schwangerschaft in die Wege zu leiten – und mussten einige harte Schicksalsschläge verkraften. Diese Reise verlangte dem Paar einiges ab, wie Simons Partnerin in einem Interview mit der Zeitschrift offen erklärt: "Es hat mich gebrochen, sowohl körperlich als auch geistig. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe mir jeden Tag unter Tränen Spritzen gegeben."

Getty Images Simon Webbe mit seiner Frau Ayshen Webbe und seiner Tochter im November 2023

Getty Images Simon Webbe mit seiner Frau Ayshen Webbe

