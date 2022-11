Große Jubiläums-Tour: So bereitet sich die Band Blue vor

Blue ist immer noch ein fester Bestandteil der britischen Musiklandschaft! Im Jahr 2001 beschlossen Lee Ryan (39), Duncan James (44), Simon Webbe (44) und Antony Costa (41) gemeinsam eine Band zu gründen. Ihr erster Song "All Rise", den Simon schrieb, erreichte direkt Platz eins der britischen Singlecharts. Von da an ging es für die Jungs nur noch bergauf. Dieses Jahr feiert die Band ihr Bühnen-Jubiläum. Im Promiflash-Interview gab Simon einen Einblick, wie die Band sich auf die Tour vorbereitet!

Im Dezember geht Blue auf eine Tour durch Großbritannien. Die Sänger füllen Arenen, in denen mehrere Tausend Menschen Platz finden. Im Promiflash-Interview vermutete Simon, dass es von jedem Künstler ein Traum sei, in einer Arena zu spielen. Doch eine allzu lange Vorbereitungszeit auf die Konzerte habe die Band nicht. "Wir haben drei Wochen Vorbereitungszeit. Davor denken wir nicht viel darüber nach, aber wenn wir erstmal zusammen sind, funktioniert es einfach", erklärte der 43-Jährige. In den drei Wochen werde dann zum Beispiel der Ablauf der Show einstudiert, sodass wirklich alles sitzt, sobald die Fans Blue live auf der Bühne sehen.

Die Band würde sehr gerne auch außerhalb von Großbritannien und natürlich auch in Deutschland auf Tour gehen. Doch das hänge von unterschiedlichen Faktoren ab, weiß Simon. Unter anderem müsse beobachtet werden, wie sich die politische Lage in Großbritannien nach dem Brexit weiterentwickelt. Zur Freude der Fans versprach der Brite dennoch, dass es Pläne gäbe, auch Konzerte in Deutschland zu spielen.

