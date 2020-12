Sechs prominente Paare kämpfen im TVNow-Format #CoupleChallenge aktuell um eine bislang nicht näher definierte Gewinnsumme. Die Herausforderung nehmen neben den Freundinnen Melody Haase (26) und Prinzessin Xenia von Sachsen (34) auch Liebespärchen wie Davide Tolone (21) und Siria Campanozzi (21) an. Die beiden fühlten sich vor laufender Kamera schon in der Vergangenheit bei der Treuetest-Show Temptation Island wohl. In der neuen "#CoupleChallenge"-Folge gestehen sie nun offen und ehrlich: Die TV-Erfahrung machen sie nur aus einem Grund: um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern!

In der vierten Episode, die bereits im Netz zu sehen ist, weihen Davide und Siria ihre Mitstreiter in ihre Gedankengänge ein. "Ich habe nachgedacht: Wenn ich Kacke baue, wird Siria ausrasten. Wenn sie ausrastet, gibt es Publikum. Wenn es Publikum gibt, schalten die Leute ein", ist sich der Italiener sicher. Und auch als Melody angibt, sich nicht öffentlich streiten zu wollen, betont er: "Aber das ist das, was der fucking Zuschauer sehen will!"

Siria und Davide geben zu: Sie sind während der Show auf Sendezeit aus! "Wir sind hier, um gut anzukommen, aber auch, um im Gedächtnis zu bleiben", meint der Influencer.

