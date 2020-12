Dieser Streit scheint zu eskalieren. Bei #CoupleChallenge treffen aktuell die ehemaligen Temptation Island-Girls Siria Campanozzi (21) und Christina Dimitriou aufeinander – die sind seit der Fremdgehshow miteinander verfeindet. Weil die Blondine in der zweiten Folge des Challenge-Formats den Koffer von Sirias Freund Davide Tolone (21) umschmeißt, rastet die Italienerin aus und lästert über sie. Was Christina aber gar nicht mag, ist, wenn jemand hinter ihrem Rücken über sie redet – sie schreitet mit einem langen Messer zur Konfrontation.

Die Blondine steht gerade in der Küche, als sie bemerkt, dass im Zelt über sie geredet wird. Kurzerhand macht sie sich auf den Weg in das Schlafdomizil und nimmt das Messer, das sie gerade in der Hand hält, mit: "Ich war die ganze Zeit ruhig, und irgendwann bin ich geplatzt." Christina stellt gleich klar, dass sie den Koffer bewegt hat und scheint Sirias Problem damit nicht zu verstehen. Die Südländerin ist genervt, weil alle Sachen, die im Koffer waren, nun auf dem Boden liegen, und sie würde sich wünschen, dass Christina das nächste Mal Bescheid gibt, bevor sie einfach fremde Besitztümer bewegt. Damit ist der Streit dann auch wieder beendet. Das Messer kommt nicht zum Einsatz.

Alle anderen Teilnehmer waren schockiert von dem Auftritt mit der Klinge. Show-Kollegin Melody Haase (26) hakte dann direkt noch mal nach, warum Christina das Messer mit zum Streiten genommen habe. Christina versicherte ihr aber, dass sie das Küchenutensil primär dafür habe nutzen wollen, eine Zitrone in Scheiben zu schneiden.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi "#CoupleChallenge"-Kandidatin Siria

Anzeige

TVNOW Christina und Aleks bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / siriacampanozzi Siria und Davide, "Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige

Wie fandet ihr den Streit zwischen Christina und Siria? Ich stehe hinter Siria! Ich kann Christina schon verstehen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de