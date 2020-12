AJ Pritchard (26) muss einen schweren Verlust verkraften! Der britische Tanzprofi kämpfte bis vor Kurzem noch in der UK-Version des Dschungelcamps um den Sieg. Während der Choreograf seine Zeit in der walisischen Burg absaß, ereignete sich zu Hause ein tragischer Schicksalsschlag: Seine Großmutter Angela verstarb mit 93 Jahren. Nun wurde Angela beerdigt – und AJ verabschiedet sich mit rührenden Zeilen von seiner Oma.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 26-Jährige am Montag einige Bilder zu Ehren seiner Großmutter. Zwei der Fotos zeigen den Blondschopf mit seinem Bruder Curtis (24) in schwarzen Anzügen bei der Beisetzung der Seniorin. Zu den Aufnahmen widmete AJ der Verstorbenen emotionale Worte: "Ruhe in Frieden, Nanna. [...] Liebe Nanna, wir vermissen dich wirklich und wünschten, du wärst immer bei uns. Aber Gott will dich auch, also werde ich dich für immer in Erinnerung lebendig halten!"

Vor ihrem Tod war es AJs Oma schon eine Zeit lang nicht gut gegangen. Mit diesem Wissen war der Britain's Got Talent-Star ins Dschungelcamp gezogen – und erfuhr dort zunächst nichts vom Tod der 93-Jährigen. "Zu ihren Ehren wird er der Verpflichtung der Show bis zum Ende nachgehen, mit dem Ziel, sie und seine Familie stolz zu machen", schilderte sein Bruder die Situation damals.

Instagram / aj11ace Curtis und AJ Pritchard bei der Beerdigung ihrer Großmutter, Dezember 2020

Getty Images AJ Pritchard, Tänzer

Instagram / curtispritchard12 Curtis Pritchard, Reality-Star und seine Oma

