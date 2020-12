Patrick und Antonia plaudern Liebesdetails aus! Nachdem die Blondine die Kuppelshow Bauer sucht Frau freiwillig verlassen hatte, wartete in der Wiedersehenssendung eine große Überraschung auf die Fans: Der Hobby-Landwirt und seine ehemalige Hofdame haben wieder zueinandergefunden! Damals hatten sie noch beteuert, sich in einer Kennlernphase zu befinden – jetzt machten sie ihre Beziehung aber ganz offiziell. Da stellt sich natürlich die Frage: Wer hat hier den ersten Schritt gemacht, Patrick oder Antonia?

Gegenüber inFranken.de plauderte das Model aus: "Als im August die Hofwoche beendet war, habe ich Patrick gefragt, wie es ihm geht, wie die Hofwoche war." Das sei ihr erster Kontakt seit ihrem "Bauer sucht Frau"-Exit gewesen. Einige Nachrichten später hätten die beiden sich schließlich ohne Kameras getroffen – sowohl bei Antonia in Hannover und Lichtenfels als auch bei Bauer Patrick am Bodensee. So hätten sie endlich die Möglichkeit gehabt, sich abseits der Konkurrenzsituation, die der Beauty so zu schaffen gemacht hatte, kennenzulernen.

Ihre Dates fanden bis zuletzt mehr oder weniger heimlich statt. Jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, wollen die Turteltauben aber kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung machen! So machte Antonia ihrem Patrick auch schon eine rührende Liebeserklärung auf ihrer Instagram-Seite. Zu einem süßen Pärchenfoto schrieb sie: "Und dann bist da plötzlich du – mein Seelenverwandter, mein Rückzugsort, mein Zuhause."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / antonia_hemmer Antonia, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Julia, Sofia, Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

