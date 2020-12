Bauer Patrick und Ex-Hofdame Antonia Hemmer haben ihr großes Liebesglück ineinander gefunden! Nachdem Antonia Bauer sucht Frau freiwillig verlassen hat, entschied sich der Hobbylandwirt zunächst für Julia. Doch den Blondschopf ließ der Gedanke an Antonia wohl nicht los. In der großen Wiedersehenssendung der Kuppelshow beteuerten die beiden aber, sich aktuell in einer Kennlernphase zu befinden – doch über die sind die Turteltauben offenbar hinaus: Antonia und Patrick sind tatsächlich ein Liebespaar!

"Jetzt sind wir offiziell und fest zusammen", bestätigte Antonia im Gespräch mit inFranken.de. Die beiden sollen sich bewusst dafür entschieden haben, zwei Monate nach dem Dreh zur Finalsendung von "Bauer sucht Frau" mit ihrem großen Liebes-Outing zu warten. Doch jetzt sei es an der Zeit gewesen, die Bombe platzen zu lassen, erzählte das Model. Die Gefühle füreinander scheinen sehr groß zu sein. "Dass ich ihn liebe, sage ich mindestens 30 Mal am Tag zu ihm – und er zu mir", erzählte die Blondine.

Auch auf Instagram machte Antonia ihrem Patrick bereits eine rührende Liebeserklärung. Zu einem süßen Pärchen-Pic schrieb sie emotional: "Und dann bist da plötzlich du – mein Seelenverwandter, mein Rückzugsort, mein Zuhause." Sie verspreche ihrem Patrick außerdem "eine wundervolle Freundin, Kumpeline und vielleicht irgendwann Frau zu sein." Mit "Ich liebe dich so, so sehr", beendete Antonia ihren gefühlvollen Text.

TVNOW / friese.tv/Andreas Friese Antonia, Patrick und Julia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Julia, Sofia, Patrick und Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / antonia_hemmer Antonia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin 2020

