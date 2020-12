Benedict Cumberbatch (44) genießt die Zeit mit Frau und Kindern! Im Leben des Schauspielers könnte es wohl nicht besser laufen: Er feierte in den vergangenen Jahren nicht nur mit zahlreichen Marvel-Filmen Riesenerfolge, sondern hat auch privat einen tollen Rückhalt: Seit 2015 ist er mit seiner Frau Sophie Hunter (42) verheiratet, mit der er inzwischen drei Kinder hat. Und mit denen machte sich Benedict nun auf zu einem kleinen Spaziergang!

Paparazzi erwischten den Hollywoodstar und seine Liebsten am vergangenen Samstag in London. Gemeinsam spazierten die fünf durch einen Wald, wobei Benedict darauf achtete, sich während der aktuellen Lage ausreichend zu schützen und eine Atemschutzmaske zu tragen. Bei dem Ausflug kümmerte der 44-Jährige sich besonders liebevoll um seine Kids: Er trug seine Söhne nicht nur auf dem Arm – sondern half ihnen auch dabei, auf einem Baum herumzuturnen.

Zwar befindet sich der gebürtige Brite während des aktuellen Lockdowns in seinem Heimatland – noch im vergangenen Mai hatten er und seine Liebsten sich in einer Luxusvilla auf Neuseeland in die Selbstisolation begeben, wie Daily Mail berichtet hatte. Die Unterkunft der Familie soll pro Nacht umgerechnet über 1.800 Euro gekostet haben.

Anzeige

MEGA Benedict Cumberbatch mit seiner Frau Sophie Hunter und ihren Kindern

Anzeige

MEGA Benedict Cumberbatch und sein Sohn im Dezember 2020

Anzeige

MEGA Benedict Cumberbatch und sein Sohn, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de