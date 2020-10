Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Comicbuchverfilmungen! Bereits vor rund einem Jahr wurde bestätigt, dass es nach dem Mega-Erfolg von Spider-Man: Homecoming und "Spider-Man: Far From Home" einen dritten Teil in der Filmreihe mit Tom Holland (24) in der Hauptrolle geben wird. Die Zuschauer können die Fortsetzung schon jetzt kaum erwarten – und diese News dürfte die Vorfreude auf den Streifen nur umso mehr steigern: Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (44) wird im neuen "Spider-Man"-Film mitspielen!

Das berichtet nun The Hollywood Reporter. Demnach soll der Schauspieler den Vertrag bereits unterschrieben haben. Wen er in dem Streifen spielen wird? Natürlich seine altbekannte Marvel-Figur Doctor Strange! Wie eingefleischte Fans wissen, kennen sich Spider-Man und Doctor Strange nämlich schon: und zwar aus der Geschichte, die in Avengers: Infinity War erzählt wird. Die Story von "Spider-Man 3" spielt vermutlich danach. Es ist außerdem naheliegend, dass Benedicts Figur nach Iron Man (Robert Downey Junior, 55) und Nick Fury (Samuel L. Jackson, 71) der nächste Mentor des Teenie-Helden wird.

Bis die Zuschauer Spider-Man und Doctor Strange wieder zusammen in Aktion sehen können, müssen sie sich jedoch noch eine ganze Weile gedulden: Wie viele andere Kinoprojekte auch, musste "Spider-Man 3" aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise nach hinten verschoben werden – von Juli 2021 auf November 2021. Freut ihr euch trotzdem schon darauf? Stimmt unten ab!

Rex Features/ActionPress Benedict Cumberbatch als Doctor Strange

Getty Images Tom Holland, "Spider-Man"-Star

Collection Christophel / ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

