Die Fans von Der Bachelor müssen noch etwas länger auf die erste Rosenvergabe warten! Eigentlich sollte der neue TV-Junggeselle Niko Griesert (30) die Suche nach seiner Traumfrau bereits am 13. Januar starten. Aus einer Auswahl von 22 Single-Frauen versucht er – in der neuen Staffel der Kuppelshow – die Richtige zu finden. Doch seine Bachelor-Reise wird noch etwas warten müssen: Der Start der neuen Staffel wurde um eine Woche nach hinten verschoben!

Das gab Niko jetzt selbst in einem kurzen Clip auf dem offiziellen "Der Bachelor"-Instagram-Account bekannt. Demnach wurde die TV-Ausstrahlung der Erfolgsshow auf den 20. Januar verlegt. Für alle Fans, die nicht so lange auf Nikos ersten Bachelor-Einsatz warten wollen, ist die erste Folge aber schon am 13. Januar auf TVNow verfügbar. Aber was hat es mit der plötzlichen Terminänderung auf sich? Der Grund ist ein DFB-Pokalspiel, das ebenfalls am 13. Januar stattfindet. "Damit auch alle Bayern-Fans entspannt die erste Folge gucken können", erklärte Niko.

In der neuesten Staffel der Realityshow erwartet die Zuschauer sicherlich die eine oder andere Überraschung. Immerhin läuft Nikos Liebessuche etwas anders ab, als man es von seinen Vorgängern gewohnt ist. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise mussten die neuen Folgen nämlich komplett in Deutschland gedreht werden. Traumhafte Dreamdates an tropischen Stränden wird es dieses Mal also wohl nicht geben.

