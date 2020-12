Endlich ist die Katze aus dem Sack: Diese 22 Damen werden ab dem 13. Januar um das Herz von Niko Griesert buhlen! Der IT-Projektmanager ist der neue Bachelor und tritt somit in große Fußstapfen wie die von Sebastian Preuss (30) oder Andrej Mangold (33). Schon vorab gab Niko zu, bei seiner Partnerwahl sehr wählerisch zu sein. Ob unter diesem Schwung geballter Weiblichkeit die Richtige für ihn dabei sein wird? Das sind alle neuen Bachelor-Kandidatinnen!

Da hat sich RTL mal wieder eine bunte Mischung an Frauen zusammengestellt! Von blond bis brünett und von exotisch bis brav ist 2021 eigentlich alles mit dabei. Auch was das Alter angeht, hat Nico eine riesige Auswahl: Das jüngste Bachelor-Küken ist erst 20 Jahre alt, die älteste Lady 32. So unterschiedlich die Damen auf den ersten Blick wirken, so ähnlich sind ihre Berufe. Gleich fünf Studentinnen, drei Stewardessen und zwei Kosmetikerinnen sind dieses Mal mit am Start. Doch auch eine Erzieherin, ein Model und diverse Unternehmerinnen sind mit von der Partie.

Noch hat der Bachelor nicht verraten, auf welchen Typ Frau er steht. Nur eines ist sicher: Der Osnabrücker ist bereit, sich endlich wieder zu verlieben, wie er im RTL-Interview erklärte: "Es wird Zeit! Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt, das ist sie." Ob eine der 22 das perfekte Schwiegertochter-Material abgeben wird?

Hier alle 22 Ladys im Überblick:

Anna Corcelli (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg

Debora Goulart (24), Tänzerin und Model aus Berlin

Denise Hersing (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig

Esther Kobelt (22), Studentin aus Hannover

Hannah Kerschbaumer (28), Unternehmerin aus Berlin

Jacqueline Bikmaz (32), Bankkauffrau aus Hannover

Jacqueline Siegle (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen

Karina Wagner (24), Kosmetikerin aus Hamburg

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen

Laura Stella Bühre (22), Psychologiestudentin aus Hamburg

Linda-Caroline Nobat (25), Jura-Studentin & Model aus Hanau

Maria Chatzinikolau (25), Studentin aus Recklinghausen

Melissa Lindner (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach

Michèle de Roos (27), Immobilienfachwirtin aus Köln

Michelle "Mimi" Gwozdz (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt

Nadine Ackermann (24), Personalleiterin aus Tuttlingen

Nina Röber (20), Studentin aus Pirna

Nora Lob (31), Unternehmerin aus Leipzig

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München

Stephie Stark (25), Store Managerin aus Olching

Vivien Fabia-Offelmann (27), Erzieherin aus Berlin

