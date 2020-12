John Fletcher – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ecstasy – war in den 80er-Jahren mit seinem Rap-Trio Whodini bekannt geworden: Gemeinsam mit seinen Band-Kollegen Grandmaster Dee und Jalil Hutchins hatte er für Hits wie "The Haunted House of Rock", "Freaks Come Out at Night" und auch "One Love" gesorgt. Doch jetzt müssen sich seine Fans von ihm verabschieden: Ecstasy ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht verkündete jetzt unter anderem der US-amerikanische Musiker und Journalist Questlove mittels eines Posts auf seinem Instagram-Profil, mit dem er dem Rapper seinen Tribut zollte. "Dieser Mann war eine Legende und ein entscheidendes Mitglied einer der legendärsten Hip-Hop-Gruppen", trauerte der 49-Jährige und betonte: "Das ist so traurig." Ein Statement seitens Ecstasys Familie steht bislang allerdings noch aus – und auch die Umstände seines Todes sind noch nicht bekannt.

Bei diesem einen Post auf der Fotoplattform sollte es allerdings nicht bleiben: Nachdem die traurige Nachricht die Runde gemacht hatte, meldeten sich zahlreiche Rap-Größen im Netz zu Wort. "Danke Ecstasy, dass du uns gezeigt hast, wie es geht", schenkte beispielsweise US-Rap-Star Ice Cube (51) seine Anteilnahme und trauerte: "Ruhe in Frieden."

Anzeige

Getty Images Die Rap-Gruppe Whodini im Oktober 2007 in New York City

Anzeige

Getty Images John Fletcher, bekannt als Rapper Ecstasy

Anzeige

Getty Images Ecstasy, Grandmaster Dee und Jalil Hutchins von der Rap-Gruppe Whodini, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de