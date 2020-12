Die Modewelt trauert um Stella Tennant (✝50). Das 90er-Jahre-Supermodel ist am Dienstag völlig unerwartet im Alter von 50 Jahren verstorben. Zur Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Stella hinterlässt nicht nur unzählige trauernde Fans, sondern auch ihre vier Kinder. Ihr plötzliches Ableben erschütterte auch viele ihrer Model-Kolleginnen und früheren Weggefährten. Laufsteg-Stars wie Claudia Schiffer (50), Naomi Campbell (50) und Cindy Crawford (54) zollten Stella im Netz jetzt Tribut.

"Bescheiden, loyal, ausgeglichen, erfahren, eine wahre Schönheit von innen und außen", schwärmte Naomi auf Instagram von ihrer Kollegin. Dazu teilte sie einige Aufnahmen der vierfachen Mutter. Für Naomi bleibe Stella immer eine Ikone. Auch Cindy teilte ihre Trauer mit ihren Followern. "Stella Tennant ist viel zu früh von uns gegangen. Ich habe immer ihre Furchtlosigkeit und ihren Stil bewundert", lauteten ihre Abschiedsworte an die gebürtige Schottin.

Claudia Schiffer hatte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gemeinsam mit Stella vor den Fotografenkameras gestanden. Einige dieser Aufnahmen teilte sie im Gedenken an Stella jetzt im Netz. "Sie war perfekt, wunderschön und der Inbegriff einer britischen Frau. Unaufdringlich und elegant, geistreich und clever, liebevoll und warmherzig. Stella war ein Stern, der hell schien. Ich habe unsere gemeinsame Zeit immer genossen", heißt es in Claudias Post.

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Stella Tennant bei den GQ Men Of The Year Awards, 2017

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer und Stella Tennant bei einer Chanel-Modenschau, 1996

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de