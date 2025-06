Neue Farbe: Naomi Campbell überrascht mit honigblondem Haar

Naomi Campbell (55) sorgt mit einem überraschenden Hingucker mal wieder für jede Menge Aufsehen: Sie trägt eine neue Haarfarbe! Am vergangenen Wochenende stellte das Supermodel während einer Veranstaltung in London ihren neuen Look vor: ein honigblondes Ombré, das ihr glänzendes, gewohnt dunkles Haar ablöst. Anlass für ihren glamourösen Auftritt war eine Signierstunde für Miley Cyrus' Vinyl, bei der Naomi eine spannende Rolle spielt.

Der einstige Victoria's Secret-Engel ist Teil von Mileys neuem Song "Every Girl You’ve Ever Loved": Naomi ist sowohl mit einem Spoken-Word-Part auf der Single zu hören als auch auf dem Cover neben Miley (32) zu sehen. Anlässlich der Veranstaltung wählte die 55-Jährige passend zu ihrer neuen Frisur ein ebenso aufsehenerregendes Outfit. Sie trug ein extravagantes, durchscheinendes Spitzen-Minikleid, das mit einem hohen Kragen, langen Ärmeln und einem gewagten Dekolleté-Cut-out die Blicke auf sich zog.

Wer Naomi kennt, weiß, dass sie keine Scheu vor modischen Experimenten hat. Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich für einen blond gefärbten Look entschieden hat. Bereits 2005 zeigte sie sich mit sandfarbenem, honigblondem Haar und sogenannten "money pieces", helleren Strähnen, die das Gesicht einrahmen und ihre Gesichtszüge betonen. Ihre Begeisterung für ihren aktuellen Look teilte sie unmittelbar nach dem Event in den sozialen Medien, wo sie auch Fotos von sich und Miley postete und sich für den besonderen Abend bedankte.

Instagram / naomi Naomi Campbell, Juni 2025

Getty Images / Emma McIntyre Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images / Fernando Leon Supermodel Naomi Campbell, Mitte der 2000er-Jahre

