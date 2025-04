Model Naomi Campbell will nie wieder die Met Gala besuchen

Naomi Campbell (54) hat auf YouTube angekündigt, nie wieder zur berühmten Met Gala zu gehen. Das Supermodel erklärte in einem Vlog, in dem sie sich für das Event im vergangenen Jahr fertig machte, offen: "Dies ist mein letztes Met. Ich kann nicht mehr... ich bin zu alt. Es ist einfach zu viel für mich, die ganze Aufregung." Die Met Gala 2024 fand wie immer im Metropolitan Museum of Art in New York statt – diesmal unter dem Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Bei ihrem Auftritt wurde sie, wie in den vergangenen Jahren, von Assistentinnen und ihrem Team begleitet. Naomi machte klar, dass sie weder die strengen Dresscodes noch das ganze Drumherum noch einmal mitmachen wolle.

Was für viele einen Eklat nach sich zog: Wenige Monate später wurde Naomi im Rahmen der Verleihung des Fashion Icon Awards in New York auf der Bühne von Anna Wintour (75) vorgestellt. Die legendäre Vogue-Chefredakteurin stichelte öffentlich gegen Naomis mangelnde Pünktlichkeit: "Ich bin eine sehr pünktliche Person und habe die Ehre, heute jemanden auszuzeichnen, der das nicht immer ist", habe Anna laut verschiedener Medien gesagt. Naomi reagierte lachend, konterte dann aber mit einer Spitze gegen Anna und sagte in Richtung von Samira Nasr auf der Bühne: "Es war nicht meine Entscheidung, die andere Dame [Anna] zu haben. Ich hätte viel lieber diese [Samira] hier, also vielen Dank." Das Publikum reagierte schockiert, auch in den sozialen Netzwerken wurde viel darüber spekuliert, ob Anna Wintour Naomi nach diesem offenen Seitenhieb je wieder zur Met Gala einladen würde.

Doch jenseits der Modebühnen hat sich für Naomi, die 2021 Mutter einer Tochter und 2023 eines Sohnes wurde, ein Perspektivwechsel ergeben. Im Gespräch mit der Evening Standard verriet sie, dass sie neue Prioritäten setze und Reisen ohne ihre Kinder möglichst kurz halte: "Mehr als 48 Stunden bin ich inzwischen ungern unterwegs", erklärte die Londonerin. Auch ihre Knieverletzung, die erst vor wenigen Monaten operiert werden musste, machte ihr zuletzt zu schaffen – Schauspieler Jason Isaacs (61) berichtete sogar von einer "Panikattacke" unmittelbar vor ihrem Comeback bei der London Fashion Week im Februar, bei der er Naomi backstage Mut habe zusprechen müssen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige