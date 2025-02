Naomi Campbell unterstützt Heidi Klum bei der GNTM-Suche

Heidi Klum (51) sorgt auch in der 20. Staffel von Germany's Next Topmodel wieder für Überraschungen. Laut einer Pressemitteilung von ProSieben wird das Supermodel in der nächsten Woche von einer echten Ikone der Branche unterstützt: Naomi Campbell (54) nimmt als Gastjurorin an ihrer Seite Platz. Und die britische Laufsteglegende hat eine klare Botschaft für die 100 männlichen Kandidaten, die ihre Kollegin nach München eingeladen hat: "Wenn ihr vor mir und Heidi steht, möchte ich, dass ihr alles gebt!"

Ab dem 19. Februar dürfen sich die Zuschauer jeweils mittwochs auf einen Männerwettbewerb freuen, der in insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt wird. Doch zunächst wird ausgesiebt und nur die Favoriten kommen eine Runde weiter. Naomi macht gegenüber den Teilnehmern deutlich, dass es ihr auf das gewisse Etwas ankommt und dass die Jungs in der Masse herausstechen müssen: "Ihr habt nur einen Versuch. Macht etwas, dass mir und ihr ins Auge sticht. Verschenkt diesen Moment nicht."

Die neue Staffel bildet ein besonderes Jubiläum für das Erfolgsformat und hat zahlreiche Neuerungen im Gepäck – auch was die Ausstrahlung betrifft: Während donnerstags ab dem 13. Februar weibliche Models im Rampenlicht stehen, dreht sich am Mittwochabend alles um die männlichen Teilnehmer. In der 13. Folge am 27. März treffen die Gruppen zum ersten Mal aufeinander, um ihre Fähigkeiten zu messen. Ab dann läuft die 20. Staffel der Show immer donnerstags zur Primetime.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Naomi Campbell, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige Anzeige