Ross Antony (46) begeistert mit einem persönlichen Schnappschuss. Der TV-Star, der als Mitglied der Castingband Bro'Sis bekannt wurde, lässt seine Community im Netz oft an seinem Privatleben teilhaben. So postet er etwa immer mal wieder süße Pärchenbilder mit seinem Ehemann Paul Reeves (46). Jetzt stellt der Sänger pünktlich zum Weihnachtsfest einen weiteren seiner Liebsten vor: Er posiert auf einem neuen Schnappschuss mit seiner Mutter!

So wie Mama und Sohn in die Kamera grinsen, ist klar: Ihre Verwandtschaft ist nicht zu leugnen! Dass seine Mutter mit ihm die Festtage verbringen kann, freut den gebürtigen Briten enorm, wie er in dem Instagram-Post verrät. "Das beste Geschenk überhaupt. Meine Mutter hat es für Weihnachten nach Deutschland geschafft. Ich kann es immer noch nicht glauben", kommentiert er den Bildbeitrag. Seit über einem Jahr habe er sie nicht gesehen. "Mummy, ich liebe dich", drückt Ross seine Freude über das Wiedersehen aus.

Ross' Vater wird bei der Reunion nicht dabei sein. 2017 mussten sie Abschied von Denis Catterall nehmen. Er starb damals an den Folgen eines langen Krebsleidens. "Das war für mich eine ganz schlimme Zeit. Es war auch schwer, auf der Bühne zu stehen und fröhliche Schlagersongs zu singen, wenn du innerlich eigentlich kaputt und fertig bist", erinnerte sich Ross in einem Gespräch mit Gala 2019 an den Tod seines Vaters zurück.

Instagram / rossantonycom Paul Reeves und Ross Antony

Getty Images Ross Anthony, Musiker

Instagram / rossantonycom Ross Antonys Vater Denis Catterall

