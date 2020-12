Solche intimen Einblicke bekommen Fans eher selten von ihr! Drew Barrymore (45) ist schon seit Kindestagen eine erfolgreiche Schauspielerin. Seit einigen Jahren ist sie aber selbst zweifache Mutter und versucht wie jede andere berufstätige Frau, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Dass ihr das allerdings nicht immer gelingt, erzählt sie nun ganz offen in einem Interview: Auch Drew ist mitunter nicht so gut darin, alles perfekt in Einklang zu bekommen!

"Ich hatte nie eine Balance. Gleichgewicht ist ein schwer zu fassender Penner, der mir schon mein ganzes Leben lang aus dem Weg geht", gesteht die 45-Jährige schmunzelnd gegenüber dem Health-Magazin. Vor allem neben ihren Kids und der Arbeit auch noch eine Work-out-Routine zu integrieren, falle ihr schwer. "Ich habe einfach nicht die Zeit dafür in meinem Leben", erzählt die "50 erste Dates"-Aktrice.

Doch Drew arbeite daran. "Vorher hieß es immer: Training oder kein Training. Und das passte wirklich nicht zu mir. Ich musste es priorisieren und mittlerweile ist es ungefähr das Dritte auf meiner Liste. Es sollte wahrscheinlich eher an erster Stelle stehen, aber Kinder und Arbeit sind wahrscheinlich seine Rivalen", verrät die Hollywood-Beauty weiter.

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Hollywoodstar

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de