Nick Cannon (40) darf sich erneut über Nachwuchs freuen! Der Musiker hatte in diesem Jahr mit seinem Liebesleben für große Schlagzeilen gesorgt: Noch während er eigentlich an eine andere Frau vergeben war, war seine On-Off-Freundin Brittany Bell von ihm schwanger geworden. Die Beziehung zu der Mutter seines Sohnes flammte anschließend wieder voll auf – und nun war es so weit: Nick und Brittany sind wieder Eltern geworden!

Das gab die 33-Jährige am Freitag stolz via Instagram bekannt: Auf ihrem Profil teilte das Model einige Fotos, die die kleine Familie mit ihrem neuesten Mitglied am Weihnachtsmorgen zeigen – stolz hält Nick sein Baby im Arm. Zu den Bildern schrieb Brittany glücklich: "Das beste Geschenk aller Zeiten. Wir wurden von einem Mädchen überrascht. Die starke Queen Cannon kam diese Woche pünktlich zu Weihnachten!" Die Beauty schilderte weiter, Nick habe sie während der intensiven Geburt bestens unterstützt. "Es war einfach nur machtvoll!", freute sie sich.

Für Nick ist das kleine Mädchen bereits das vierte Kind: Neben seinem Sohn Golden, den er 2017 mit Brittany bekam, hat er noch zwei Sprösslinge mit Ex-Ehefrau Mariah Carey (50) – die Zwillinge Monroe (9) und Moroccan Cannon (9), die 2011 zur Welt kamen.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon in Hollywood, 2019

Anzeige

Instagram / missbbell Nick Cannon mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Monroe, Nick und Moroccan Cannon an Thanksgiving 2019

Anzeige

Wusstet ihr, dass Nick jetzt schon vier Kinder hat? Ja, klar! Nein, das ist mir neu! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de