Neuer Ärger für Nick Cannon (39)! Der Komiker sorgte in den vergangenen Wochen für einen heftigen Skandal. Nachdem er öffentlich antisemitische Witze machte, wurde er aus seiner eigenen TV-Show gefeuert. Wenig später verstarb ein guter Freund des Moderators. Nick bezeichnete 2020 daraufhin schon als sein "abgefucktestes Jahr". Jetzt gibt es wieder schlechte Neuigkeiten für Nick: Seine Freundin Jessica White gab nun die Trennung der beiden bekannt!

Das verriet das Model jetzt auf Instagram. "Ich bin sehr dankbar, bin mit mir im Reinen und fühle mich bereit für mein Leben als Single, frei von allem Ballast. Ich wünsche Nick nur das Beste, aber ich freue mich auf das nächste Kapitel in meinem Leben", schrieb sie zu einem heißen Foto, auf dem sie eine Menge nackter Haut zeigt. Was genau zu dem Liebes-Aus geführt hat, erklärt Jessica nicht. Sie macht lediglich eine vage Andeutung, dass Nick sich möglicherweise einen Fehltritt geleistet hat: "Jemand, der dich wertschätzt, würde sich niemals in eine Position begeben, in der er dich verlieren könnte."

Von dem Beziehungsende scheint Jessica sich aber nicht unterkriegen zu lassen – ganz im Gegenteil! Sie rief ihre Follower bereits dazu auf, Brad Pitt (56) unter ihrem Post zu verlinken, um ihn wissen zu lassen, dass sie wieder zu haben ist. Nick hat sich zu der Trennung bisher noch nicht geäußert.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon 2018

Anzeige

Getty Images Jessica White beim Gabrielle's Angel Foundation Angel Ball, 2017

Anzeige

Getty Images Moderator Nick Cannon

Anzeige

Überrascht euch die Trennung von Nick und Jessica? Ja, total! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de