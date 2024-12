Drei Jahre: Nick Cannons Ex trauert um verstorbenen Sohn Zen

Alyssa Scott macht gerade eine traurige Zeit durch: Die Ex von Nick Cannon (44) trauert um ihren Sohn Zen, der im Dezember vor drei Jahren verstorben ist. Der Kleine wurde nur fünf Monate alt. Auf Instagram teilte die Influencerin nun einen Schnappschuss von dem kleinen Jungen. Das Bild zeigt Zen auf einem Kissen liegend und in eine gestreifte Decke gewickelt. Er trägt einen Strampler und schaut aufgeweckt und mit großen Augen in die Kamera. "Ich werde mich in deine Decke wickeln und an jeden einzelnen Moment denken, den ich mit dir verbracht habe", schrieb die Mehrfachmama emotional und fügte hinzu: "Ich liebe dich, mein Sohn. 5.12.21"

Auch in ihrer Story teilte sie einige Aufnahmen ihres Sohnes, um sein Andenken an diesem besonderen Tag zu ehren. Nick, der der Vater von Alyssas Kindern ist, hat sich dazu bisher nicht auf seinem eigenen Social-Media-Account geäußert. Doch der Komödiant zeigt immer wieder, dass er sehr viel Respekt für seine Ex hat. In seiner Show "The Nick Cannon Show" schwärmte er vor Kurzem von der Influencerin und bezeichnete sie als "die stärkste Frau, die er je getroffen hat". Er fuhr fort: "Wir hatten nie Streit, sie war nie wütend. Sie war emotional, wenn es nötig war, aber sie war immer die beste Mutter und ist immer noch die bestmögliche Mutter."

Der kleine Zen kam als siebtes von Nicks mittlerweile zwölf Kindern zur Welt. Als er zwei Monate alt war, wurde bei ihm ein Gehirntumor entdeckt. Die Anzeichen dafür soll Nick selbst bemerkt haben. "Bis er zwei Monate alt wurde, war er einfach der liebenswerteste kleine Junge. Er hat immer gelächelt, war immer glücklich. Aber er hatte immer eine Art Husten und ich wollte einfach abchecken, was ihm fehlte", erklärte er damals in seiner Show. Bei den ärztlichen Untersuchungen wurde schnell festgestellt, dass er operiert werden musste, doch der Tumor wuchs letztlich zu schnell.

Instagram / itsalyssaemm Zen, Sohn von Nick Cannon und Alyssa Scott

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Influencerin

