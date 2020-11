Jetzt war es für Luke Cook (33) endlich so weit! Seit Mitte Juni dieses Jahres war bekannt, dass der "Chilling Adventures of Sabrina"-Darsteller und seine Frau Kara Wilson ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. So ganz bierernst sah der Australier die anderen Umstände in den vergangenen Monaten aber noch nicht: Unter anderem stellte der Schauspieler ein verträumtes Schwangerschafts-Bild seiner Liebsten auf Social Media nach. Das sollte sich spätestens diese Woche aber geändert haben: Luke durfte seinen Sohn in die Arme schließen – und dabei seien vor Rührung auch einige Tränen geflossen.

"Chaplin Benjamin Cook. Geboren am 11. November 2020. Kara war sehr tapfer. Wir haben alle geweint", kommentierte Luke einen emotionalen Schnappschuss auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie der 33-Jährige sein Neugeborenes auf dem Arm hat – und es liebevoll angrinst. Auch die frischgebackene Mama Kara ließ es sich nicht nehmen, den besonderen Anlass mit ihren Followern zu teilen. Zu einem Bild, das sie kurz nach der Entbindung zeigt, schreibt sie: "Gestern hast du uns zu einer Familie gemacht, du hast mich zu einer Mutter gemacht und du wurdest zu unserer ganzen Welt."

Mit der Geburt geht jedoch offensichtlich auch eine lustvolle Ära bei dem Paar zu Ende. Der Netflix-Hottie verriet kurz nach der Verkündung von Karas Schwangerschaft, dass er Frauen in anderen Umständen total sexy findet: "Und jetzt, da ich endlich mit einer schlafen kann, will ich bloß sagen: Ein Traum ist wahr geworden!" Ob es da wohl nur bei einem Einzelkind bleiben wird?

Instagram / thelukecook Luke Cook, Schauspieler

Instagram / thelukecook Luke Cook im Oktober 2020

Instagram / thelukecook Kara Wilson und Luke Cook im Oktober 2020

