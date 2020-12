Mike Heiter (28) darf seine Kleine endlich wieder in die Arme schließen! Bereits im September hatten der ehemalige Love Island-Kandidat und seine Ex-Freundin Elena Miras (28) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Töchterchen Aylen lebt weiterhin bei ihrer Mama. Den Papa bekommt das Mädchen allerdings nur selten zu Gesicht, wie Elena immer wieder heftig kritisiert. So soll der letzte Besuch schon mehrere Wochen zurückliegen. Doch jetzt soll sich das ändern: Mike hat ein Wiedersehen mit Aylen geplant!

Diese erfreulichen Neuigkeiten teilte der stolze Vater aber nicht selbst mit – stattdessen plauderte seine neue Freundin Laura Morante (30) in ihrer Instagram-Story aus, dass sie heute ausnahmsweise mal auf ihren Liebsten verzichten müsse: "Auf jeden Fall ist der Mike heute nicht da, der geht heute seine Kleine besuchen!" Laut Aussagen von Aylens Mutter Elena dürfte das vergangene Treffen bereits rund einen Monat zurückliegen. Wie lange Mikes Aufenthalt andauern wird, ist noch unklar.

Ob gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Besuch ist? Am vergangenen Sonntag machte Elena in ihrer Instagram-Story jedenfalls eine besorgniserregende Andeutung: "Aylen geht es nicht so gut." Aus diesem Grund legte die dunkelhaarige Schönheit auch eine kurze Pause im Netz ein, um sich voll und ganz um das Wohl ihres Kindes zu kümmern.

Instagram / lauramorante___ Mike Heiter und Laura Morante, Weihnachten 2020

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, Weihnachten 2020

