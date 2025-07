Mike Heiter ist vor Hochzeit mit Leyla Lahouar aufgeregt

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) stehen kurz vor einem ganz besonderen Ereignis: In wenigen Tagen werden die beiden Reality-TV-Stars heiraten. Der große Moment versetzt Mike schon jetzt in freudige Aufregung, wie er in einer Fragerunde auf Instagram verriet. Auf die Frage eines Fans, ob er bereits nervös sei, antwortete der 33-Jährige: "Schon ein bisschen, aber am Freitag und Samstag wird es bestimmt extrem. Ich meine, ich heirate meine Traumfrau, wer wäre da nicht nervös?", erklärte Mike voller Vorfreude.

In den vergangenen Wochen hatten Leyla und Mike ihre Fans immer wieder an den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit teilhaben lassen. So teilte das Paar Einblicke in die Planungen und sprach auch offen über die Herausforderungen, die eine Hochzeit mit sich bringen kann. Mike, der durch verschiedene Formate als Reality-TV-Star bekannt wurde, gönnte sich im Trubel dennoch immer wieder kurze Pausen, um die Vorfreude auf den besonderen Tag zu genießen. Die standesamtliche Zeremonie soll an einem romantischen Ort stattfinden, an dem sie von Freunden, Familie und einigen Branchenkollegen begleitet werden.

Auch finanziell stemmen die beiden Influencer ihre Hochzeitsfeier offenbar mit Bedacht. Vor Kurzem hatte Leyla auf Instagram betont, dass keine externen Finanzierungen die Kosten decken würden. Die Gage für mögliche Filmaufnahmen reiche laut ihrer Aussage bei Weitem nicht aus, um die Gesamtausgaben zu tilgen. Es ist also vor allem das Engagement der beiden selbst, das diesen Tag möglich macht. Mike und Leyla wirken in den letzten Einblicken in das Hochzeitsthema glücklicher denn je – und drücken ebenfalls ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Fans aus, die das Paar auf seiner Reise begleiten.

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Oktober 2024

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025