Das schätzt Mike Heiter am meisten an seiner Verlobten Leyla

Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) stehen kurz vor dem Start in einen neuen Lebensabschnitt: Das Paar wird in wenigen Tagen den Bund fürs Leben schließen. In einer Fragerunde auf Instagram nutzt der einstige Dschungelcamper nun die Gelegenheit, um über seine Verlobte zu schwärmen. Auf die Frage, was er am meisten an seiner Partnerin schätze, antwortet der Realitystar: "Alles an ihr. Sie als Mensch." Er fügt hinzu: "Wenn ihr sie alle persönlich kennen würdet, würdet ihr sie noch mehr lieben!"

Die Hochzeit wird als mediales Großereignis gefeiert. Dabei dürfen eine Live-Übertragung sowie eine anschließende Doku natürlich nicht fehlen. Viele Fans gehen daher davon aus, dass das Traumpaar mit der Zeremonie finanziell ausgesorgt haben wird, doch Leyla stellte kürzlich auf Social Media klar: "Nicht ein Cent wird finanziert." Die beiden hätten zwar Gagen für die Aufnahmen bekommen, jedoch sollen diese nicht ansatzweise die Kosten für die Feier an der Amalfiküste decken.

Für die Zeit nach dem großen Event haben die ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten große Pläne. Neben der Kinderplanung könnte irgendwann auch ein Umzug anstehen. "Ja, wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht, wohin", verriet die Brünette kürzlich im Netz. Ob es sie wie ihre Erzfeindin Kim Virginia Hartung (30) nach Dubai verschlägt, ließ die baldige Braut dabei offen.

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Oktober 2024