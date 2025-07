Süß: So hat Mike Heiter gemerkt, dass Leyla "die Eine" ist

Mike Heiter (33) wird in wenigen Tagen seine Verlobte Leyla Lahouar (29) heiraten und zeigte sich auf Instagram in romantischer Stimmung. In einer Fragerunde nahm sich der Reality-TV-Star Zeit, Fragen seiner Fans zu beantworten – dabei ging es auch um seine bevorstehende Hochzeit und seine große Liebe. Einer der Fans wollte wissen, wann Mike gespürt habe, dass Leyla für ihn "die Eine" ist. Seine Antwort ließ keine Zweifel an seinen Gefühlen: "Relativ schnell. Was mich selbst verblüfft hat. Sie hat einfach alles, was ich je in einer Frau gesucht habe, und das wurde mir schnell klar."

Am 05. Juli werden sich Leyla und Mike, die sich während des Dschungelcamps 2024 kennenlernten, standesamtlich das Jawort geben. Ende August ist dann eine Feier an der Amalfiküste geplant. Doch wie finanzieren die beiden TV-Stars die extravagante Feier? "Die Hochzeit zahlen wir komplett selbst. Nicht ein Cent wird finanziert", betonte Leyla vor Kurzem im Netz. Zwar würden sie und Mike eine Gage erhalten, da sie die Zeremonie von Kameras begleiten lassen, doch die 29-Jährige betont: "Ich garantiere euch, dass wir zu 100 Prozent viel mehr für unsere Hochzeit ausgegeben haben, als wir ansatzweise damit verdienen."

Die Planung ihrer Flitterwochen läuft derweil alles andere als rund. Ende Juni verriet das ehemalige Bachelor-Girl, dass aus ihren ursprünglichen Plänen nichts wird. "Eigentlich wollten wir zuerst nach Thailand und dann auf die Seychellen, aber das gestaltet sich gerade sehr schwierig. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir machen, und die Zeit bis dahin ist knapp."

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Coachella 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Realitystars Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025