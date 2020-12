Hailey Biebers (24) Humor hat seine Grenzen! Seit 2018 ist das Model mit Justin Bieber (26) verheiratet und scheint die gemeinsame Zeit mit dem Sänger sehr zu genießen: Denn immer wieder teilen die beiden süße Pärchen-Pics, auf denen sie überglücklich wirken. Doch auch wenn das Leben der jungen Eheleute noch so harmonisch scheint, hat das Paar auch seine Differenzen: Jetzt ging ein Witz von Justin nach Haileys Ermessen nämlich deutlich unter die Gürtellinie!

Auf Instagram postete der 26-Jährige einen Clip von sich, in dem er seine Ballade "Lonely" zum Besten gibt. Die Blondine zeigte sich vom Gesangstalent ihres Partners begeistert. "Mein Kiefer??? Auf dem Boden", schrieb sie. Der Kommentar diente dem Kanadier jedoch als Steilvorlage. "Dein Kiefer ist auch an anderen Orten, um ehrlich zu sein", antwortete er scherzhaft. Von dieser Blowjob-Anspielung schien Hailey jedoch peinlich berührt gewesen zu sein. "Oh mein Gott, bitte geh ins Bett", flehte sie ihren Ehemann daraufhin an.

Dass der "Intentions"-Interpret oft und gerne über Sex spricht, ist kein Geheimnis mehr. Laut TMZ hat er in einem Fan-Interview sogar gestanden, dass er und Hailey recht häufig gemeinsam im Bett landen. "Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun", gab er ganz unverblümt zu.

