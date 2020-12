Was für eine schöne Aufnahme von Justin Bieber (26) und seiner Hailey (24)! Der Sänger und das Model sind inzwischen seit zwei Jahren verheiratet. Ab und zu lassen die beiden Turteltauben ihre Netz-Gemeinde auch an dem ein oder anderen besonderen Moment in ihrem Eheleben teilhaben. Dabei beweist das Duo immer wieder, dass es noch genauso verliebt ist wie zum Beginn seiner Beziehung. Das demonstriert der "Yummy"-Interpret jetzt erneut mit einem süßen Paarbild!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Justin den Schwarz-Weiß-Schnappschuss. Zu sehen sind die beiden Megastars, wie sie gemeinsam im Bett kuscheln. Dabei zeigt sich die Tochter von Stephen Baldwin (54) ganz natürlich – und zwar ungeschminkt und mit einer Brille auf der Nase. Während der Schmuseeinheit drückt sie ihren Göttergatten ganz eng an sich und strahlt von einem Ohr zum anderen. Und was schreibt der "Baby"-Hitmacher zu dem Foto? Gar nichts – der Chartstürmer lässt es einfach für sich sprechen.

Auch Hailey teilte vor ein paar Wochen ein ähnlich hübsches Schmusepic. Allerdings liegen die beiden hier nicht im Bett, sondern sitzen an einem Tisch und scheinen gerade fertig mit dem Essen zu sein. Die 24-Jährige schwärmt in der Bildunterschrift von ihrem Schatz und schreibt: "Mein bester Freund."

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Dezember 2020

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

