An dieses Malheur wird sich Yasin wohl immer erinnern! Vergangene Woche durften der einstige Love Island-Kandidat und seine Verlobte Samira ihren ersten Nachwuchs begrüßen: Bei einer kräftezehrenden Geburt kam ihr Söhnchen Malik-Kerim zur Welt. Der Kleine ist seitdem das ganze Glück der Turteltauben und beschert ihnen so manchen amüsanten Moment – wie auch jetzt: Denn Malik pinkelte seinen Vater nun einfach an!

Davon berichtete Yasin seinen Fans nun in seiner Instagram-Story: "Ich denke mir so, was ist das für ein Strahl, der rechts an mir vorbeigeht?", erinnerte sich der ehemalige Sportlehrer an den witzigen Vorfall. "Und dann war es auch noch schön warm auf mir", ergänzte er seine Erzählung. Yasin konnte über die Pinkel-Panne jedoch lachen und zeigte sich sogar beeindruckt von dem Strahl seines Söhnchens.

Während der Knirps den frisch gebackenen Eltern inzwischen große Freude bereitet, war seine Ankunft nicht ganz so harmonisch: Denn Samira verlor während der schnellen Entbindung so viel Blut, dass sie in Lebensgefahr schwebte! Inzwischen geht es der Hamburgerin aber wieder gut.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, 2020

Instagram / samira.bne Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

