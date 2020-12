Hinter Chrishell Stause (39) liegt eine harte Zeit. Erst im November 2019 reichte ihr Ex-Mann Justin Hartley (43) überraschend die Scheidung ein und vor wenigen Monaten starb dann auch noch ihre Mutter. Doch seit einiger Zeit hat die "Selling Sunset"-Beauty wieder eine starke Schulter an ihrer Seite: Sie und Keo Motsepe sind offiziell ein Paar – und nun sind die beiden den nächsten Beziehungsschritt gegangen: Keo hat Chrishells Familie kennengelernt!

Das teilte die 39-Jährige nun ihrer Instagram-Community mit. Auf einem offiziellen Familienporträt strahlt nicht nur die Beauty neben ihren Liebsten in die Kamera, sondern auch ihr Freund. "Ich habe Keo der Familie vorgestellt. Er passt hier perfekt rein", schrieb sie zu ihrem Schnappschuss überglücklich. Und auch Keo selbst ist ganz offensichtlich ziemlich happy darüber, dass diese Einführung in die Familie so reibungslos geklappt hat: Er teilte ebenfalls Bilder aus Chrishells Familienhaus.

Bereits vor einigen Wochen wurde in der Presse gemunkelt, dass die "Selling Sunset"-Bekanntheit wieder in festen Händen sein soll. Sie selbst hatte sich dann Anfang Dezember zu den Spekulationen geäußert – und das ziemlich deutlich: "Auf Social Media brodelt es ständig – und da ihr es eh schon gelesen habt, lass ich es unkommentiert."

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause (l.) mit ihrer Familie

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Keo Motsepe

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause mit ihrem Freund Keo Motsepe

