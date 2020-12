Chrishell Stause (39) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Dabei waren die vergangenen Monate für die Schauspielerin in Sachen Liebe alles andere als leicht: Nachdem sie 2017 ihren Kollegen Justin Hartley (43) heiratete, reichte der This Is Us-Darsteller im vergangenen November überraschend die Scheidung ein. Mit Chrishells bisherigem Leben als Single scheint jetzt allerdings Schluss zu sein: Sie ist wieder verliebt!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Selling Sunset"-Bekanntheit vor wenigen Stunden einen Schnappschuss an der Seite von Profitänzer Keo Motsepe. Die beiden kennen sich durch Chrishells Dancing with the Stars-Teilnahme. Dabei sieht es allerdings ganz so aus, als wäre das Duo nicht nur gut befreundet: Mit einem strahlenden Lächeln blickt die "Selling Sunset"-Darstellerin in die Kamera, während Keo den Arm um sie legt, sich an sie schmiegt und ihr vermutlich einen Kuss auf die Wange drückt.

Obwohl sich Chrishell und Keo noch nicht offiziell zu ihrer möglichen Beziehung geäußert haben, ist sich ein Insider gegenüber Entertainment Tonight sicher: "Chrishell Stause und Keo Motsepe sind offiziell zusammen." Der Sportler teilte die gemeinsame Aufnahme ebenfalls auf seinem Instagram-Profil und versah das Bild mit einem roten Herz-Emoji.

Getty Images Chrishell Stause, Schauspielerin

Getty Images Chrishell Stause, Netflix-Star

Instagram / keo_motsepe Keo Motsepe, Tänzer

